Автор гола в ворота «Ливерпуля» Нуньес установил историческое достижение «Бенфики»

Сегодня, 13 апреля, проходил ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика», команды сыграли вничью — 3:3. Нападающий гостей Дарвин Нуньес сравнял счёт в концовке игры.
Благодаря этому голу, Нуньес стал первым игроком, который забил шесть голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Прежнее достижение принадлежало Нуну Гомешу, на счету которого в Лиге чемпионов-1998/99 за «Бенфику» было пять забитых мячей.
Хозяева открыли счёт в игре — на 21-й минуте отличился защитник Ибраима Конате. Затем гости сравняли счёт в игре — на 32-й минуте отличился Гонсалу Рамуш. Роберто Фирмино вывел хозяев вперёд спустя 10 минут после старта второго тайма. Фирмино оформил дубль за 10 минут. Цимикас навесил со штрафного к линии вратарской, где Фирмино выиграл позиционную борьбу и в касание отправил мяч в сетку.
После этого Роман Яремчук сократил отставание в счёте. В конце матча Дарвин Нуньес сравнял счёт в игре — 3:3.
В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1. Подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
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