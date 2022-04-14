«Атлетико» не выигрывает дома в Лиге чемпионов с 2020 года

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью – 0:0. В первой игре «горожане» победили «матрасников» со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.



Таким образом, испанская команда не может выиграть дома в Лиге чемпионов с 2020 года. Этот матч стал восьмым (5 ничьих и 3 поражения), в котором «Атлетико» не смог выиграть у оппонента. Последний раз «Матрасники» побеждали на своем поле в Лиге чемпионов 27 октября 2020 года в матче с «Ред Булл Зальцбург» (3:2).

Напомним, что по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити». «Горожане» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом», который по сумме двух матчей победил «Челси» (5:4).



Первая игра в рамках полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ответная игра будет 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.