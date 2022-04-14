Дзаппакоста: дальше проходят только те команды, которые до конца верят в свой успех

Защитник «Аталанты» Давиде Дзапакоста подчеркнул важность веры в решающих матчах.
«Мне посчастливилось выиграть (Лигу Европы УЕФА, прим. «Чемпионата») с «Челси», и я хорошо помню, что в том году было много противостояний, которые складывались в нашу пользу. Нет никакого секрета, все может решить один удачный момент в матче, и эмоции могут сыграть на руку. В конечном счёте, дальше проходят только те команды, которые до конца верят в свой успех», — приводит слова Дзаппакосты пресс-служба УЕФА.
В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Оба гола забили футболисты гостей. Счёт в матче открыл Луис Мурьель, а итоговый результат установил автогол Дзаппакосты. Ответная встреча состоится сегодня, 14 марта. Начало — в 19:45 мск.
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