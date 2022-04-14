Хави: надеемся выиграть Лигу Европы — это то, чего нет в коллекции клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подчеркнул важность победы в Лиге Европы для истории клуба.

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Мы будем играть перед своими болельщиками, и это должно пойти нам на пользу. Никаких оправданий быть не может. Мы — «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы должны выиграть и показать хороший футбол. Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», — приводит слова Хави пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона» завершился вничью 1:1. Ответная игра состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

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