«Манчестер Сити» стал второй командой в ЛЧ по количеству побед после ста сыгранных матчей

Закончился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью – 0:0.
Для «горожан» это был 100-й матч в турнире. Английская команда одержала 55 побед. Это второй результат в истории Лиги чемпионов.
Больше побед в первых ста матчах Лиги чемпионов одержал «Реал Мадрид". На счету испанской команды 57 положительных исходов.
Напомним, что «Горожане» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом», который по сумме двух матчей победил «Челси» (5:4). «Сити» сыграет в 1/2 финала турнира в третий раз подряд в своей истории. Более того, этот полуфинал станет для них вторым подряд.
Первая игра в рамках полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ответная игра будет 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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