Экс-футболист «Реала» скончался после автомобильной аварии

Сегодня, 14 апреля, бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон ушёл из жизни в возрасте 55 лет, информирует ESPN Futbol Argentina в «Твиттере».

Экс-футболист скончался от травм, полученных в результате ДТП. Напомним, 11 апреля автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия). Фредди отвезли в реанимацию, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу, но их травмы оказались менее серьёзными.

Автомобильная авария с участием Ринкона:

Ринкон защищал цвета «Реала» в 1995 и 1996 году. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, хавбек выступал также за «Наполи» и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год.

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