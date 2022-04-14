Стоунз – о победе над «Атлетико»: великолепный вечер. «Манчестер Сити» сыграл невероятно

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился эмоциями от выхода клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Горожане сыграли вничью в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0)
«По итогам обоих матчей думаю, что мы просто невероятно отыграли против опытной команды, которая настолько глубоко обороняется. Я очень горд сегодня за парней и очень счастлив, что прошли дальше. Великолепный вечер.
Мы знали, что тут будет непросто. Я здесь впервые, так что поговорил с ребятами, которым раньше уже доводилось здесь играть. Вечер выдался тяжелым во всех отношениях, а то, как мы отзащищались по итогам обоих матчей – просто невероятно», – цитирует Стоунза пресс-служба УЕФА.
Напомним, в первом матче «Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0.
- 14 апреля 2022
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