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Кафанов: Карпин меняет менталитет молодых футболистов «Ростова»

Кафанов: Карпин меняет менталитет молодых футболистов «Ростова»
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о работе главного тренера клуба и национальной команды Валерия Карпина.

«Молодые игроки еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить. Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич с молодёжью проводит много времени за теорией, больше чем обычно проводил с командой. По большому счёту они ещё не такие большие мастера, но ребята перспективные, безусловно, будут играть в футбол. На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы

Психология — это очень важно, и если этим не заниматься, то серьёзных результатов не добиться. Здесь Карпин сделал большой шаг вперёд. Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом», — цитирует Кафанова ТАСС.

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