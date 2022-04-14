«Наши ожидания – это наши проблемы». Уткин – о противостоянии «Ман Сити» и «Атлетико» в ЛЧ

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о соперничестве «Манчестер Сити» и «Атлетико» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Двухматчевое противостояние завершилось победой британского коллектива со счётом 1:0.
«Противостояние «Манчестер Сити» и «Атлетико» — противоречивая история. Этот матч всегда найдётся кому поругать. Но, друзья мои, наши ожидания – это наши проблемы. Вы зря приписываете эту фразу Аршавину, она существовал задолго до него.
Все матчи четвертьфинала ЛЧ получились разными, но «Сити» — «Атлетико» — это самая спорная ситуация. Двухматчевое противостояние решилось одним голом. Теперь «Атлетико» понимает, как соперники чувствуют себя против них, играя так, как «Манчестер Сити» играл во втором тайме ответного матча», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 14 апреля 2022
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