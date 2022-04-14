Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лион» — «Вест Хэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: игроки «Ростова» вдохновились возвращением Карпина

Кафанов: игроки «Ростова» вдохновились возвращением Карпина
Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о возвращении главного тренера национальной команды Валерия Карпина в клуб.

«Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональный толчком. В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны. Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что «Ростов» — это тренерская команда», — цитирует Кафанова ТАСС.

10 апреля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу – 4:1.

Новость по теме
Кафанов: Карпин меняет менталитет молодых футболистов «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022