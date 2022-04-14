Адамов: я уже полностью адаптировался в «Зените»

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022, рассказал о ходе своей адаптации в стане сине-бело-голубых.
«Я уже полностью адаптировался в команде, теперь привыкаю к требованиям тренерского штаба», — приводит слова Арсена Адамова пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
Напомним, Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Он выступает преимущественно на позиции правого защитника, хотя обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России.
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