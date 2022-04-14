Семак: Алип оставляет приятное впечатление. Думаю, у него ещё будут шансы показать себя
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии своей команды перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом». Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Вендел готовится к матчу, остальные травмированные игроки продолжают реабилитацию. Одоевский должен приступить к полноценным тренировкам с сегодняшнего дня.
Нуралы Алип прибавляет и адаптируется в команде. То время, которое он получает, он использует очень хорошо, оставляет приятное впечатление. Думаю, у Алипа еще будут шансы показать себя», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
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