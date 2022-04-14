Защитник «Зенита» Адамов – о матче с «Уралом»: против бывших команд играть всегда приятно

22-летний защитник «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, высказался перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, в котором петербуржцам предстоит встретиться именно с командой из Екатеринбурга. Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Конечно, против бывших команд играть всегда приятно. В матче с «Ахматом» удалось выиграть, постараемся одержать победу и над «Уралом». Матч первого круга, конечно, помню, это был мой лучший матч в сезоне. Так получилось, что он прошел против «Зенита». Подчеркну, всегда приятно играть против бывших партнеров.
Быть осторожным в «Урале» стоит с Бикфалви — он может пробить с любой дистанции, с левой ноги, с правой, хорошо играет головой. Не то чтобы нужно опасаться, но нужно быть осторожным с Эриком», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».
Напомним, Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Он выступает преимущественно на позиции правого защитника, хотя обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России.
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