Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» тренируется на «Газпром Арене», а не на базе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему сине-бело-голубые провели тренировку на «Газпром Арене» перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом». Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Почему тренируемся на «Газпром Арене», а не на тренировочной базе? Из-за качества поля. Стараемся беречь газон, у нас на базе поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь. Учитывая то, что не так много матчей осталось провести на «Газпром Арене», конечно, используем возможность, чтобы тренироваться на хорошем поле и заодно вспомнить немного, как здесь все устроено — отскоки, газон, чтобы успеть привыкнуть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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