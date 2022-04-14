Чуквезе – о голе в ворота «Баварии»: Эмери просто сказал, что я должен бежать!

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе рассказал об установке от главного тренера Унаи Эмери перед выходом на замену в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).
«Он просто сказал мне, что я должен бежать! Он попросил, чтобы я постоянно бегал, если у меня нет мяча. Тот вечер сложился удачно. Он мог стать и неудачным, но все получилось отлично. Это один из лучших моментов в моей жизни, лучшее, что может случиться в футболе. Этот гол значит очень много для наших фанатов», — цитирует Чуквезе Goal.
12 апреля проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1. Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).
- 14 апреля 2022
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