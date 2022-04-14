Семак: не согласен с Аршавиным, что ближайшие 2 тура станут решающими в чемпионской гонке
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что ближайшие два тура могут стать определяющими в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Аршавин сказал, что два ближайшие тура станут определяющими в борьбе за чемпионство? Нет, я этого не слышал. И, конечно, не согласен.
Пойду ли я на хоккейный матч СКА — ЦСКА? Посмотрим. Надеюсь, что да, получится. Матч очень интересный. Хоккей в большинстве матчей очень такой качественный, напряжение большое. Естественно, матч сегодня такой определяющий, решающий в этой серии. Будет интересно и очень жарко», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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