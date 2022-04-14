«Химки» будут готовиться к новому сезону в России — на базе «Сатурна» в Подмосковье

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о предстоящих летних предсезонных сборах.
«Учитывая нынешние условия, футбольный клуб «Химки» будет готовиться к новому сезону в России. Сборы будут проходить в Подмосковье — на базе «Сатурна» в Кратово. Деньги должны оставаться в России», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 9 апреля состоялся матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2. Эта победа стала третьей подряд для подмосковного клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Ранее «Химки» на выезде одолели «Урал» со счётом 1:0, а также обыграли казанский «Рубин» (3:2). Всего в сезоне-2021/2022 «Химки» одержали пять побед в Российской Премьер-Лиге. После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место.
- 14 апреля 2022
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