Игрок «Атлетико» плюнул в Кайла Уолкера во время потасовки в подтрибунном помещении. Фото

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько кинул вратарские перчатки и плюнул в игрока «Манчестер Сити» Кайла Уолкера. Всё это происходило в подтрибунном помещении после ответного четвертьфинального матча команд в Лиге чемпионов.
Потасовка «матрасников» и «горожан» началась ещё на поле в концовке матча. Эмоции не утихли и после финального свистка арбитра, в результате чего Врсалько плюнул в Уолкера, до этого кинув в соперника вратарские перчатки.
Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом». В другом полуфинальном матче «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».
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