В «Крыльях Советов» рассказали, когда клуб определится с местом проведения летнего сбора

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о предстоящих летних предсезонных сборах.
«На данный момент, мы ждём информацию о датах начала следующего чемпионата. Необходимо понимать и формат его проведения. Как только появится конкретика, то клуб примет решение о месте подготовки», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Самарские «Крылья Советов» набрали 35 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 14 апреля 2022
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