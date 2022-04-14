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Савич схватил Грилиша за волосы в ходе массовой потасовки игроков «Атлетико» и «МС». Фото

Савич схватил Грилиша за волосы в ходе массовой потасовки игроков «Атлетико» и «МС». Фото
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Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич был одним из наиболее активных участников массовой потасовки в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). Сначала черногорец пытался «налететь» на лежащего Фила Фодена, позже «боднул» Рахима Стерлинга, а завершил свой «перформанс», схватив Джека Грилиша за волосы.

Напомним, потасовка «матрасников» и «горожан», начавшаяся на поле в концовке матча, не утихла и после финального свистка арбитра. Так, игрок «Атлетико» Шиме Врсалько плюнул в защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, до этого кинув в соперника вратарские перчатки.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом». В другом полуфинальном матче «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

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