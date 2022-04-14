В «Химках» отреагировали на информацию о переходе в команду защитника «КАМАЗа»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию в СМИ о переходе в подмосковную команду защитника «КАМАЗа» Валентина Пальцева.

«Не могу никак прокомментировать. У меня нет такой информации», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее интернет-портал Transfermarkt сообщал, что Валентин Пальцев станет игроком «Химок» с 1 июля. Сумма будущей сделки, согласно источнику, составит € 22 тыс.



В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел пять матчей в ФНЛ и три встречи в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Пальцев — универсальный защитник, способный закрыть любую позицию в оборонительной линии.

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