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Гари Невилл – об «Атлетико»: постарайся победить, даже если уступаешь в таланте

Гари Невилл – об «Атлетико»: постарайся победить, даже если уступаешь в таланте
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об игре мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).

«Мне понравился матч «Реал» – «Челси». Непопулярное мнение, но мне также понравился матч «Атлетико» – «Манчестер Сити». Знаю, многие остались недовольны поведением «Атлетико», но я в какой-то степени получил удовольствие: постарайся найти способ добыть победу, даже если уступаешь в таланте. А игроки «Манчестер Сити» сегодня утром могут гордиться, что смогли преодолеть это», – написал Невилл в своих социальных сетях.

Напомним, накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью – 0:0. В первой игре «горожане» победили «матрасников» со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

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