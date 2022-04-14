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Дмитрий Радченко: Семак лукавит, ведь «Зенит» на протяжении трёх сезонов доминирует в РПЛ

Дмитрий Радченко: Семак лукавит, ведь «Зенит» на протяжении трёх сезонов доминирует в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который заявил, что говорить о доминировании петербуржцев в Российской Премьер-Лиге — это неправильно.

«Зенит» показывает стабильную игру на протяжении трёх последних лет. Показывает чемпионскую игру. Остальные команды недотягивают до этого уровня. Так что Сергей Богданович лукавит. Конечно, команда доминирует во всём. Футбольный клуб «Зенит» — это ведь не только Сергей Семак. Это весь клуб, который проделывает огромную работу. Все цепочки внутри работают эффективно, хорошо взаимодействуют», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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