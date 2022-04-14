Радченко: у «Зенита» нет передряг, как в «Спартаке» и «Локо» — всё это влияет на команду

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что проблемы «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА связаны с «передрягами» внутри клуба.

«В Петербурге нет таких передряг, как у «Спартака», «Локомотива» или ЦСКА — всё это влияет на результат команды и на эффективную работу. Пока эти вопросы не будут улажены, у них всегда будут проблемы. Я имею в виду те клубы, которые могут конкурировать с «Зенитом», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в ближайшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с «Уралом». Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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