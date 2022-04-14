Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России.



«Футбол в Венгрии очень разный. С «Дебреценом» вот играли – у них тренер испанец, в чемпионате есть сербские специалисты, тренер из Германии. Все исповедуют немного разный футбол. Да, мы 10 игр не проигрываем, но только последняя победа была с крупным счётом (3:0). Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум. В чемпионате хорошие шансы на титул, боремся за Кубок. Мы знали, куда идём и за что будем бороться. Здесь есть игроки хорошего уровня. Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.