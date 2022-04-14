Алексей Березуцкий оштрафован по итогам матча «Химки» — ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые орган принял по итогам матчей 24-го тура «Химки» — ЦСКА (4:2) и «Ахмат» — «Зенит» (0:2), а также 32-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» — «Алания» (2:1).



«За выход за пределы технической зоны Сергей Юран оштрафован на 20 тыс. рублей. Алексей Березуцкий за выход за пределы технической зоны — 10 тыс. рублей.



Шесть игроков «Ахмата» получили предупреждения — штраф 100 тыс. рублей.



Помощника главного тренера «Алании» Шатова оштрафовали на 100 тысяч рублей и дисквалифицировали на три матча ФНЛ за оскорбления и ненормативную лексику в адрес судей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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