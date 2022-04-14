Черчесов: «Ференцварош» не занимается политическими вопросами. Клуб нас поддержал

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что клуб не занимается вопросами политики.



«Мы не отвлекаемся на геополитическую ситуацию, делаем свою работу. Я здесь для спорта. «Ференцварош» поддерживает наш тренерский штаб. Клуб уже сделал заявление, что не будет заниматься политическими вопросами. Меня и фанаты поддержали.



Из-за всей ситуации в мире в Венгрии проводили опрос о моём будущем. И 93% местных болельщиков – за меня: они поддержали мою работу и выступили против всяческих кадровых политических решений. Это очень ценно. В целом ситуация ясна, про неё не хочется много говорить. Мы занимаемся футболом и будем стараться делать всё, чтобы «Ференцварош» добивался успеха», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.