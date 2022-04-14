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«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЕ начнётся в 19:45

«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЕ начнётся в 19:45
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Сегодня, 14 апреля, состоится матч «Аталанта» — «РБ Лейпциг». Ответная встреча в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «РБ Лейпциг».

Обслужит встречу испанская бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян и Роберто дель Паломар. Резервный рефери – Хосе Луис Мунуэра.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. За «быков» забил защитник Вилли Орбан, у итальянской команды отличился нападающий Луис Мурьель.

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