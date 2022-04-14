Яремчук — о голе в ворота «Ливерпуля»: забить на «Энфилде» — мечта любого футболиста

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о своём голе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:3).
«Этот матч, наша игра в атаке, наши голы и другие моменты у ворот «Ливерпуля» показали, что у нас отличная команда с большим потенциалом. Мы уже с нетерпением ждём следующего сезона и, уверен, снова покажем особый результат.
Стадион «Энфилд» — особое место. Забить гол здесь — это мечта любого футболиста. Поэтому я счастлив, что забил, но грустно, что мы не прошли в полуфинал. Зато реакция наших болельщиков даёт понять, что нынешняя «Бенфика» сильна не только в Португалии, но и во всём мире», — цитирует Яремчука Dinamo.kiev.ua.
Напомним, в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счётом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты английского клуба, а португальцы завершили участие в турнире.
- 14 апреля 2022
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