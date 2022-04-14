Марсьяль заявил, что готов покинуть «Севилью» и продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль, выступающий на правах аренды за андалусийцев, заявил, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю, что мне сложно продолжать карьеру в «Севилье». Когда переезжал в Испанию, осознавал, что придётся вернуться в «Манчестер Юнайтед». Я играю в аренде без опции выкупа», — цитирует Марсьяля ABC.

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26-летний Марсьяль выступает за английскую команду с 2015 года. Вторую часть нынешнего сезона французский нападающий проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего Марсьяль принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.