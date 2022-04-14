Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лион» — «Вест Хэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсьяль заявил, что готов покинуть «Севилью» и продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Марсьяль заявил, что готов покинуть «Севилью» и продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль, выступающий на правах аренды за андалусийцев, заявил, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю, что мне сложно продолжать карьеру в «Севилье». Когда переезжал в Испанию, осознавал, что придётся вернуться в «Манчестер Юнайтед». Я играю в аренде без опции выкупа», — цитирует Марсьяля ABC.

«Севилья» не сумела обыграть «Райо Вальекано»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

26-летний Марсьяль выступает за английскую команду с 2015 года. Вторую часть нынешнего сезона французский нападающий проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего Марсьяль принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.

Новость по теме
За Рашфордом следят «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022