Грилиш сломал телекамеру перед матчем с «Атлетико». Зинченко отреагировал шуткой

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш повредил одну из телевизионных камер перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
Как сообщает Football Italia, во время разминки англичанин случайно ударил мячом по свету одной из камер Sky Sport Italia. Этот эпизод увидел одноклубник Грилиша хавбек Александр Зинченко, который в шутку ответил одному из журналистов, стоявших у бровки поля, что Грилиш заплатит за это.
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом».
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