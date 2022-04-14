Великобритания ввела санкции против партнёра Абрамовича и директора «Челси» Тененбаума

Директор лондонского «Челси» Евгений Тененбаум попал в санкционный список Великобритании, сообщает The Bell.



По информации источника, Тененбаум также является бизнес-партнёром владельца синих Романа Абрамовича. Кроме того, под санкции попал ещё один партнёр Абрамовича Давид Давидович, который является управляющим компании Millhouse.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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