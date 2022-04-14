Запущен проект «99 лет «Динамо» в культуре и искусстве»

15 апреля отмечается Всемирный день искусства, в связи с чем московское «Динамо» решило запустить проект «99 лет «Динамо» в культуре и искусстве» и подготовило ряд мероприятий для болельщиков, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

На матче 25-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» посетители «ВТБ Арены» станут свидетелями уникального шоу масштабной видеопроекции, посвящённого самым значимым моментам в истории клуба, а также необычной демонстрации картины «Вратарь» советского художника Александра Дейнеки, вдохновлявшегося футболом на стадионе «Динамо».

В выходные создатель проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов проведёт две двухчасовые экскурсии по динамовскому району столицы вокруг стадиона «Динамо». В воскресенье же в фирменном магазине «Динамо» состоится лекция научного сотрудника Третьяковской галереи Ларисы Бедретдиновой «Футбол и не только», в ходе которой она расскажет о произведениях живописи, графики и скульптуры на тему футбола.

Этим проект не ограничится – в день рождения клуба, 18 апреля, «Динамо» планирует анонсировать новые культурные коллаборации.