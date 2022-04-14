Антон Шунин: сравнения с Яшиным — большая ответственность

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о кумирах в профессии.
«У меня не было кумиров среди вратарей. Но с детства мне объясняли, что я играю в академии «Динамо» имени великого Льва Яшина. Когда начал выходить в основном составе, болельщики дарили мне книги, программки с матчей, даже диски с игрой Льва Ивановича. В «Динамо» всегда было много сильных и достойных вратарей. Я понимал, что нельзя подвести, нужно держать марку, играть на уровне.
Мы часто общаемся с Валентиной Тимофеевной, вдовой Яшина — она поздравляет «Динамо» с победами. В Краснодаре я сыграл 100-й матч на ноль и вошёл в клуб Яшина – она позвонила мне одной из первых.
Сравнения со Львом Ивановичем — большая ответственность. Когда начинал карьеру, много об этом думал: «Я в «Динамо», где играл сам Яшин!». Сейчас я просто стараюсь хорошо делать свою работу, с достоинством продолжая его традиции», — цитирует игрока пресс-служба РФС.
- 14 апреля 2022
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