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Адвокат аргентинского футболиста, сбившего бывшую жену, прокомментировал инцидент

Адвокат аргентинского футболиста, сбившего бывшую жену, прокомментировал инцидент
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Мариано Кунео Либарона, адвокат полузащитника «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио, высказался о том, что футболист сбил на автомобиле свою жену.

«Мы пытаемся восстановить картину случившегося. Сальвио сейчас находится в прокуратуре, он собирается всё разъяснить и привести доказательства своей невиновности. У него есть свидетель и несколько улик.

Эта женщина его запугивала, угрожала. Есть видеозаписи, доказывающие правоту Сальвио. Он хотел прийти рано утром (в полицию. – Прим. «Чемпионата»), но я был в отпуске, и он не мог найти меня.

В рассказе заявительницы много противоречий. Мы работаем над этим делом. Сальвио очень хочет прояснить этот вопрос, который привёл к случившемуся», — цитирует Либарона Ole.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 14 апреля. Девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас она не может сгибать правую ногу из-за повреждения сустава. Отмечалось, что Эдуардо Сальвио находится в розыске.

Сальвио сбил на машине свою бывшую супругу:

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