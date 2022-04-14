Антон Шунин: были предложения из США и Турции, но я хочу взять трофей именно с «Динамо»
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Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о своих целях.
«Как-то защитник «Динамо» Рома Евгеньев сказал мне: «Если бы я знал, что смогу всю жизнь провести в одном клубе, как ты, я был бы доволен». Я люблю «Динамо» с детства. В жизни бывают разные ситуации. Когда чувствовал, что не развивался, когда ждал свой шанс, но не получал его, мысли о переменах закрадывались.
Иногда нужно уходить, чтобы совсем не опустились руки. С другой стороны, были разные предложения – США, Турция, другие российские клубы, но я всегда оставался в «Динамо». Так получается, и я этому очень рад. Я столько лет в «Динамо» и хочу взять трофей именно с этим клубом», — цитирует игрока пресс-служба РФС.
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