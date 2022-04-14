«Барселона» — «Айнтрахт»: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЕ начнётся в 22:00
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Сегодня, 14 апреля, состоится матч «Барселона» — «Айнтрахт». Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Айнтрахт».
Обслужит встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Диаш. Ему будут помогать ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери – Фабиу Вериссиму. За VAR отвечает Жоау Пиньейру.
Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. За «орлов» забил нападающий Ансгар Кнауфф, у каталонцев отличился форвард Ферран Торрес.
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