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«Динамо» Киев расторгло контракт с футболистом, назвав его «сыном врага Украины»

«Динамо» Киев расторгло контракт с футболистом, назвав его «сыном врага Украины»
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Руководство киевского «Динамо» расторгло контракт с футболистом молодёжной команды Артуром Уваровым, сообщается на официальном сайте клуба.

Сегодня, 14 апреля, «Динамо» стало известно, что 18-летний Уваров является сыном заместителя председателя комитета народного совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности Максима Уварова. В заявлении «Динамо» сказано, что Уваров скрывал то, что является «сыном врага Украины».

«Мы не одобряем «сталинские методы», в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущён поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — написала пресс-служба киевского клуба.

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