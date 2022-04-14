«Манчестер Юнайтед» нанял проектировщиков арены «Тоттенхэма» для реконструкции стадиона

«Манчестер Юнайтед» назначил планировщиков для реконструкции «Олд Траффорд», сообщает Goal.

Legends International и Populous, консалтинговая компания по вопросам управления и архитектурно-дизайнерская фирма, получили задание разработать проект модернизации и, возможно, реконструкции стадиона клуба.



Две компании работали вместе над проектированием современного нового стадиона «Тоттенхэма», который открылся в 2019 году, и объявление об их официальном назначении является первым шагом в реконструкции «Олд Траффорд».

Первый этап реконструкции, который уже начался, заключается в оценке возможности реализации этих планов, и в клубе подчёркивают, что слишком рано говорить о сроках.

Ранее Гари Невилл высказался об идее сноса «Олд Траффорд».