«Манчестер Юнайтед» нанял проектировщиков арены «Тоттенхэма» для реконструкции стадиона
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«Манчестер Юнайтед» назначил планировщиков для реконструкции «Олд Траффорд», сообщает Goal.
Legends International и Populous, консалтинговая компания по вопросам управления и архитектурно-дизайнерская фирма, получили задание разработать проект модернизации и, возможно, реконструкции стадиона клуба.
Две компании работали вместе над проектированием современного нового стадиона «Тоттенхэма», который открылся в 2019 году, и объявление об их официальном назначении является первым шагом в реконструкции «Олд Траффорд».
Первый этап реконструкции, который уже начался, заключается в оценке возможности реализации этих планов, и в клубе подчёркивают, что слишком рано говорить о сроках.
Ранее Гари Невилл высказался об идее сноса «Олд Траффорд».
Новость по темеГари Невилл поддержал идею сноса «Олд Траффорд»
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