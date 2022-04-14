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Антон Шунин: когда вылетели в ФНЛ, мне важно было стать лидером

Антон Шунин: когда вылетели в ФНЛ, мне важно было стать лидером
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Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, как стал капитаном.

«Когда я только пришёл в основу «Динамо» из дубля, был ещё молодой, смотрел на партнёров и многому учился. Переломный момент настал после вылета «Динамо» из РПЛ. Тогда важно было стать лидером, повести за собой команду, которая сильно обновилась. Я в клубе был давно и всё знал — нужно было всех сплотить, чтобы «Динамо» за один сезон вернулось обратно.

Капитан – это проводник между игроками, тренером и руководством. По-другому, наверное, не сказать. Капитан – это один из лидеров команды, который может спрашивать с партнёров и своим примером показывать, как нужно работать и тренироваться. Это опора, которая должна быть в команде, человек, который в тяжёлый момент возьмёт инициативу и поведёт за собой», — цитирует игрока пресс-служба РФС.

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