Антон Шунин: когда вылетели в ФНЛ, мне важно было стать лидером

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, как стал капитаном.

«Когда я только пришёл в основу «Динамо» из дубля, был ещё молодой, смотрел на партнёров и многому учился. Переломный момент настал после вылета «Динамо» из РПЛ. Тогда важно было стать лидером, повести за собой команду, которая сильно обновилась. Я в клубе был давно и всё знал — нужно было всех сплотить, чтобы «Динамо» за один сезон вернулось обратно.



Капитан – это проводник между игроками, тренером и руководством. По-другому, наверное, не сказать. Капитан – это один из лидеров команды, который может спрашивать с партнёров и своим примером показывать, как нужно работать и тренироваться. Это опора, которая должна быть в команде, человек, который в тяжёлый момент возьмёт инициативу и поведёт за собой», — цитирует игрока пресс-служба РФС.