Антон Шунин: точно не буду читать комментарии в интернете

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о своём отношении к критике в интернете.
«Критика всегда была, есть и будет. Футбол – это эмоции, болельщики всегда будут их выражать, и это нормально. Иногда так устаёшь после матчей и тренировок, что хочется просто отодвинуть всё в сторону и побыть с семьёй. Конечно, я в курсе всех спортивных новостей. Но так, чтобы читать комментарии в интернете… Я точно не буду это делать. При этом я читаю комментарии в моих социальных сетях, иногда отвечаю болельщикам, общаюсь в директе. На всё не хватает времени, но для меня это важно», — цитирует игрока пресс-служба РФС.
Лидером Российской Премьер-Лиги и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).
- 14 апреля 2022
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