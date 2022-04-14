Иван Игнатьев восстановился от травмы и сможет сыграть с «Краснодаром»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев восстановился от травмы и сможет сыграть с «Краснодаром».

«Ваня со вчерашнего дня тренируется в общей группе. Так что в теории может сыграть в ближайшем матче», — приводит слова главного тренера самарцев Игоря Осинькина «РБ Спорт».

Ранее Игнатьев пропустил матч 24-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0) из-за повреждения голеностопа.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игнатьева в € 2 млн. Зимой самарская команда арендовала Игнатьева у «Рубина» до конца этого сезона с правом выкупа.