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Экс-директор по связям с общественностью «Локомотива» Брейдо устроился в ЦСКА

Экс-директор по связям с общественностью «Локомотива» Брейдо устроился в ЦСКА
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Бывший директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо стал работать в ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, Кирилл займет должность директора по коммуникациям. Он приступит к исполнению своих обязанностей в понедельник. 10 марта появилась информация о том, что «Локомотив» уволил 23 сотрудника отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента.

Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке 23 сотрудника клуба позируют в футболке с нецензурной надписью. Кирилл Брейдо был назначен директором по связям с общественностью в июне 2019 года.

Ранее он дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

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