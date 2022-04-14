Детский тренер получил 15 лет тюрьмы за 500 сексуальных актов с юной спортсменкой

Суд американского штата Огайо приговорил 42-летнего школьного тренера Чада Уиллхоффа к 15 годам тюрьмы за сексуальные отношения с несовершеннолетней спортсменкой, сообщает The Clermont Sun.
По информации источника, Уиллхофф работал тренером по футболу, баскетболу и лёгкой атлетике в городе Бетел-Тейт. Его жертвой стала 12-летняя девочка, которая была родственницей его жены. Уиллхофф совершал преступные действия с девочкой на протяжении пяти лет – с 2002 по 2007 год. За это время у них было более 500 сексуальных актов.
Пострадавшая рассказала о случившемся своей семье лишь в 2020 году, после чего полиция завела дело и передала его в суд. Присяжные признали Уиллхоффа виновным. Кроме того, тренера обвинили в развратных действиях в отношении ещё одной девочки и мальчика.
- 14 апреля 2022
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