Детский тренер получил 15 лет тюрьмы за 500 сексуальных актов с юной спортсменкой

Суд американского штата Огайо приговорил 42-летнего школьного тренера Чада Уиллхоффа к 15 годам тюрьмы за сексуальные отношения с несовершеннолетней спортсменкой, сообщает The Clermont Sun.



По информации источника, Уиллхофф работал тренером по футболу, баскетболу и лёгкой атлетике в городе Бетел-Тейт. Его жертвой стала 12-летняя девочка, которая была родственницей его жены. Уиллхофф совершал преступные действия с девочкой на протяжении пяти лет – с 2002 по 2007 год. За это время у них было более 500 сексуальных актов.



Пострадавшая рассказала о случившемся своей семье лишь в 2020 году, после чего полиция завела дело и передала его в суд. Присяжные признали Уиллхоффа виновным. Кроме того, тренера обвинили в развратных действиях в отношении ещё одной девочки и мальчика.

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