Салах назвал лучших вратарей, против которых он играл

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о лучших вратарях, против которых он играл.

«Не могу выбрать одного, поэтому назову вам четыре фамилии: Касильяс, Буффон, Алисон, Нойер. Уверен, что есть много других отличных вратарей, но в данный момент выбираю их. Трудно выбрать, какой из них лучше. Когда я играл против Буффона в Италии, это был невероятный опыт. Карьера, которую он сделал, выигрывая всё в футболе, великолепна», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Действующее соглашение 29-летнего египетского футболиста с английским клубом рассчитано до конца следующего сезона. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.