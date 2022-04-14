Мяч Родриго в ворота «Челси» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Мяч нападающего мадридского «Реала» Родриго признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



12 апреля бразилец отличился на 80-й минуте ответного матча 1/4 финала ЛЧ с лондонским «Челси» (2:3). По сумме двух матчей в следующую стадию прошла испанская команда, победившая в первом матче со счётом 3:1. В полуфинале «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».



Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.



В нынешнем сезоне Родриго сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

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