Антон Шунин рассказал о залоге успеха в футболе
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Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о предматчевых ритуалах команды.
«Предматчевых ритуалов у команды нет. Главное – за день до игры выспаться, я всегда сплю 10 часов перед матчами. Быть сконцентрированным, не слишком много шутить и улыбаться, не вступать в споры. Просто спокойно готовиться к игре. Правильное питание, прогулки, сон – залог успеха. Плюс, конечно, качественные тренировки в недельном цикле», — цитирует игрока пресс-служба РФС.
Лидером Российской Премьер-Лиги и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте в чемпионате России.
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