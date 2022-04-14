Антон Шунин рассказал о залоге успеха в футболе

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о предматчевых ритуалах команды.

«Предматчевых ритуалов у команды нет. Главное – за день до игры выспаться, я всегда сплю 10 часов перед матчами. Быть сконцентрированным, не слишком много шутить и улыбаться, не вступать в споры. Просто спокойно готовиться к игре. Правильное питание, прогулки, сон – залог успеха. Плюс, конечно, качественные тренировки в недельном цикле», — цитирует игрока пресс-служба РФС.

Лидером Российской Премьер-Лиги и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте в чемпионате России.