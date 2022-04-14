Вратарь «Спартака» Свинов: Федун сказал, в плане финансирования всё будет нормально

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал о встречах с владельцем клуба Леонидом Федуном.
«Раза четыре пересекался с Федуном. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку. Он похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А ещё сказал, что в плане финансирования всё будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою», — цитирует игрока Sport24.
Контракт с голкипером рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака». Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Вратарь в составе воронежцев пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провёл 11 «сухих» встреч.
- 14 апреля 2022
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:07
-
20:57
-
20:45
-
20:45
-
20:39
-
20:39
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:37
-
19:34
-
19:28
-
19:21
-
19:21
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:56
-
18:41
-
18:37
-
18:34
-
18:26
-
18:21
-
18:07