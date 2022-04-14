Вратарь «Спартака» Свинов: Федун сказал, в плане финансирования всё будет нормально

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал о встречах с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Раза четыре пересекался с Федуном. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку. Он похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А ещё сказал, что в плане финансирования всё будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою», — цитирует игрока Sport24.

Контракт с голкипером рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака». Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Вратарь в составе воронежцев пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провёл 11 «сухих» встреч.