Антон Шунин: после нашей победы над ЦСКА сын захотел заниматься футболом

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал об увлечениях своего сына.

«Когда сын только начал ходить в детский сад, в футбол его отдавать было рановато. Предложили хоккейную секцию, я был не против — так он оказался в школе ЦСКА. На просмотре увидели мои данные и рост и сказали, что из сына получится отличный защитник или вратарь. Артемий начинал на позиции защитника, но после нашего матча с ЦСКА в сезоне-2019/2020, когда «Динамо» выиграло 1:0, сказал: «Хочу быть вратарём, как папа».

Посмотрим. Возможно, попробуем ещё футбол. Никогда не думал о том, чтобы сын стал профессиональным спортсменом. Я знаю, как это сложно. Самое главное — его желание. Если ему понравится — я только за. Но не буду от него чего-то требовать, а предоставлю выбор, направлю его», — цитирует игрока пресс-служба РФС.