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«Барселона» и «Айнтрахт» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЕ

«Барселона» и «Айнтрахт» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЕ
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Айнтрахта» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Айнтрахт».

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса, Гарсия, Араухо, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Дембеле, Обамеянг, Торрес.

Запасные: Нето, Тенас, Дест, Пуч, Депай, Траоре, Брейтуэйт, Лангле, Л. де Йонг, Ф. де Йонг, Гонсалес, Бальде.

«Айнтрахт»: Трапп, Костич, Н’Дика, Хинтереггер, Туре, Кнауфф, Роде, Якич, Камада, Линдстрём, Борре.

Запасные: Граль, Хорц, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хёуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенсия.

Обслужит встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Диаш. Ему будут помогать ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери – Фабиу Вериссиму. За VAR отвечает Жоау Пиньейру.

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