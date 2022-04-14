«Барселона» и «Айнтрахт» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЕ

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Айнтрахта» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Айнтрахт».



«Барселона»: тер Штеген, Мингеса, Гарсия, Араухо, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Дембеле, Обамеянг, Торрес.



Запасные: Нето, Тенас, Дест, Пуч, Депай, Траоре, Брейтуэйт, Лангле, Л. де Йонг, Ф. де Йонг, Гонсалес, Бальде.



«Айнтрахт»: Трапп, Костич, Н’Дика, Хинтереггер, Туре, Кнауфф, Роде, Якич, Камада, Линдстрём, Борре.



Запасные: Граль, Хорц, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хёуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенсия.



Обслужит встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Диаш. Ему будут помогать ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери – Фабиу Вериссиму. За VAR отвечает Жоау Пиньейру.